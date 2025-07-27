Более 20 человек погибли во время атаки на церковь в Конго

Повстанцы атаковали католическую церковь в городе Команда провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго. В результате погиб 21 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, военные подтвердили по меньшей мере 10 погибших, в то время как местные СМИ сообщают более чем о 40 жертвах.

"Более 21 человека были застрелены внутри и снаружи, и мы зафиксировали как минимум три обгоревших тела и несколько сгоревших домов. Но поиски продолжаются", – заявил изданию координатор гражданского общества города Дьедонне Дурантабо.

При этом радиостанция, поддерживаемая ООН, со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила о гибели 43 человек. Отмечается, что нападавшие скрылись до прибытия на место экстренных служб.

Также издание пишет, что в этом месяце группировка убила десятки человек в Итури, что представитель ООН назвал кровавой баней.

At least 21 killed in attack on east Congo church by Islamic State-backed rebels, civil leader says | Click on the image to read the full story https://t.co/jAEAGQSar6 — WESH 2 News (@WESH) July 27, 2025

Ранее сообщалось, что два пожара за сутки произошли в церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже.