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Мир

Более 20 человек погибли во время атаки на церковь в Конго

повстанцы атаковали католическую церковь в Конго, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 20:48 Фото: pixabay
Повстанцы атаковали католическую церковь в городе Команда провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго. В результате погиб 21 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, военные подтвердили по меньшей мере 10 погибших, в то время как местные СМИ сообщают более чем о 40 жертвах.

"Более 21 человека были застрелены внутри и снаружи, и мы зафиксировали как минимум три обгоревших тела и несколько сгоревших домов. Но поиски продолжаются", – заявил изданию координатор гражданского общества города Дьедонне Дурантабо.

При этом радиостанция, поддерживаемая ООН, со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила о гибели 43 человек. Отмечается, что нападавшие скрылись до прибытия на место экстренных служб.

Также издание пишет, что в этом месяце группировка убила десятки человек в Итури, что представитель ООН назвал кровавой баней.

Ранее сообщалось, что два пожара за сутки произошли в церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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