Более 20 человек погибли во время атаки на церковь в Конго

По информации CNN, военные подтвердили по меньшей мере 10 погибших, в то время как местные СМИ сообщают более чем о 40 жертвах.

При этом радиостанция, поддерживаемая ООН, со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила о гибели 43 человек. Отмечается, что нападавшие скрылись до прибытия на место экстренных служб.

Также издание пишет, что в этом месяце группировка убила десятки человек в Итури, что представитель ООН назвал кровавой баней.

