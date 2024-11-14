Объявленного в международный розыск казахстанца нашли в Анталье

Турция выдала гражданина Казахстана, объявленного в международный розыск. В Генеральной прокуратуре страны 14 ноября 2024 года раскрыли подробности экстрадиции, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, казахстанца экстрадировали из Турции сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола МВД при содействии Министерства иностранных дел РК. Цель – привлечение к уголовной ответственности за незаконное хранение с целью сбыта аналогов психотропных веществ в особо крупном размере.

"В декабре 2022 года при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий в Астане у него обнаружены и изъяты 17 пакетиков меткатинона в особо крупном размере. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В октябре текущего года злоумышленник задержан в Анталье, откуда впоследствии экстрадирован в Республику Казахстан". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – заключили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

11 ноября 2024 года стало известно, что из России экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.