76 подростков задержали после массовой драки в Актау

Беспорядки устроили несколько десятков юношей на улицах Актау, разбрасывая самодельные взрывные устройства, бутылки и фейерверки. Полицейские задержали 76 человек, сообщает Zakon.kz.

Противостояние подростков попало на видео, кадры разлетелись по социальным сетям. Снятые ролики показывают беспорядки, которые устроили между 27 и 28 микрорайонами молодые люди: в разные стороны летят стеклянные бутылки, слышны крики, шум, горят фаеры и самодельные зажигательные смеси, передает Лада.

Как сообщили в полиции, массовая драка произошла в ночь на 27 октября. В результате сотрудники доставили в участок 76 подростков в возрасте от 15 до 18 лет, большая часть из них оказалась несовершеннолетними. Стоит отметить, что за медицинской помощью никто из участников драки не обращался.

За нахождение 56 детей в ночное время без взрослых отвечать будут родители нарушителей, в их отношении полицейские составили протоколы.

По факту беспорядков и драки также заведено дело по статье "Хулиганство", все обстоятельства выясняются, отметили в ведомстве.

Это не первый раз, когда подростки в Актау устраивают массовые разборки. Так, месяцем ранее несколько человек устроили драку, которая попала на видео. В середине лета полицейские задержали 16 подростков после массовой драки в том же районе города.