В Шымкенте неизвестные забросали автобус камнями

В Шымкенте среди водителей район Таскешу давно прослыл небезопасным. Случаи, когда неизвестные нападали на общественный транспорт, здесь уже происходили несколько лет назад. Опасная "забава", ставящая под угрозу безопасность пассажиров и водителей, вновь повторилась, сообщает Zakon.kz.

В этот раз камень прилетел в автобус маршрута №149, который ежедневно курсирует в жилом массиве и перевозит десятки людей.

Разбитое стекло и вмятины – такие повреждения получил автобус после нападения хулиганов, забросавших его камнями.

Работник автопарка Макипбек Райымбеков рассказал, что стекло, двери машины покрылись трещинами, словно паутиной.

"Было максимально неожиданно! В вечернее время, когда я в очередной раз приехал в Таскешу, подростки бросили большой камень. Со своего рабочего места, в кабине водителя, я услышал лишь сильный удар. Естественно, когда остановился и вышел посмотреть на то, что произошло, хулиганов уже не было на месте. Камень мог прилететь кому-нибудь в голову, ведь пассажиры, которые находятся в салоне, даже не знают об опасности", – поделился мужчина.

Повреждения и разбитое стекло перевозчикам пришлось исправлять за собственные деньги. Водители отмечают, что маршрут №149 – единственный, кто заезжает напрямую в Таскешу. Всего на линии работает 11 автобусов, пять из них подверглись "каменному налету" 2 года назад. Неизвестных, для которых подобное правонарушение стало систематическим, так и не поймали.

"К сожалению, можно сказать, что случилось ЧП. Когда автобус проезжал остановку "Бесагаш", дети этого района кинули камни, разбили стекло, подобная история уже была. Тогда мы обратились в полицию, пришли участковые. Мы тогда подумали, что дети есть дети, но на сегодняшний день мы не можем остановить работу. Нам пришлось восстанавливать автобус за свой счет, а это более 100 тыс. тенге", – рассказал корреспонденту Zakon.kz председатель ассоциации "Южавтотранс" Дархан Каюпов.

По его словам, после случившегося было принято решение написать заявление в полицию, но пока результатов это не принесло. В ассоциации "Южавтотранс" сообщили, что готовы пойти и на крайние меры.

"Я обращаюсь к жителям этого района, если это будет продолжаться дальше, могу официально заявить, что мы остановим работу этого маршрута. Потому что мы не хотим нести убытки, если гарантии безопасности нет. Это хорошо, что там не сидел наш пассажир. Только представьте, если бы попало в него, еще и на ходу автобус был", – возмущается председатель.

Некоторые из пострадавших автобусов отделались лишь трещинами на стеклах, другим же потребовался более серьезный ремонт. В автотранспортной сфере просят обратить внимание на ситуацию и провести разъяснительную работу в школах. Водители переживают как за собственную безопасность, так и за безопасность пассажиров.

