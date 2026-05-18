#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Происшествия

В Шымкенте неизвестные забросали автобус камнями

Шымкент, происшествие, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 15:27 Фото: Лика Морозова/Zakon.kz
В Шымкенте среди водителей район Таскешу давно прослыл небезопасным. Случаи, когда неизвестные нападали на общественный транспорт, здесь уже происходили несколько лет назад. Опасная "забава", ставящая под угрозу безопасность пассажиров и водителей, вновь повторилась, сообщает Zakon.kz.

В этот раз камень прилетел в автобус маршрута №149, который ежедневно курсирует в жилом массиве и перевозит десятки людей.

Разбитое стекло и вмятины – такие повреждения получил автобус после нападения хулиганов, забросавших его камнями.

Работник автопарка Макипбек Райымбеков рассказал, что стекло, двери машины покрылись трещинами, словно паутиной.

"Было максимально неожиданно! В вечернее время, когда я в очередной раз приехал в Таскешу, подростки бросили большой камень. Со своего рабочего места, в кабине водителя, я услышал лишь сильный удар. Естественно, когда остановился и вышел посмотреть на то, что произошло, хулиганов уже не было на месте. Камень мог прилететь кому-нибудь в голову, ведь пассажиры, которые находятся в салоне, даже не знают об опасности", – поделился мужчина.

Повреждения и разбитое стекло перевозчикам пришлось исправлять за собственные деньги. Водители отмечают, что маршрут №149 – единственный, кто заезжает напрямую в Таскешу. Всего на линии работает 11 автобусов, пять из них подверглись "каменному налету" 2 года назад. Неизвестных, для которых подобное правонарушение стало систематическим, так и не поймали.

"К сожалению, можно сказать, что случилось ЧП. Когда автобус проезжал остановку "Бесагаш", дети этого района кинули камни, разбили стекло, подобная история уже была. Тогда мы обратились в полицию, пришли участковые. Мы тогда подумали, что дети есть дети, но на сегодняшний день мы не можем остановить работу. Нам пришлось восстанавливать автобус за свой счет, а это более 100 тыс. тенге", – рассказал корреспонденту Zakon.kz председатель ассоциации "Южавтотранс" Дархан Каюпов.

По его словам, после случившегося было принято решение написать заявление в полицию, но пока результатов это не принесло. В ассоциации "Южавтотранс" сообщили, что готовы пойти и на крайние меры.

"Я обращаюсь к жителям этого района, если это будет продолжаться дальше, могу официально заявить, что мы остановим работу этого маршрута. Потому что мы не хотим нести убытки, если гарантии безопасности нет. Это хорошо, что там не сидел наш пассажир. Только представьте, если бы попало в него, еще и на ходу автобус был", – возмущается председатель.

Некоторые из пострадавших автобусов отделались лишь трещинами на стеклах, другим же потребовался более серьезный ремонт. В автотранспортной сфере просят обратить внимание на ситуацию и провести разъяснительную работу в школах. Водители переживают как за собственную безопасность, так и за безопасность пассажиров.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 15:27
Нападение на водителя автобуса в Алматинской области: подробности от полиции

30 марта 2026 года стало известно, что неравнодушные жители Алматы поддержали и защитили девушку, на которую в автобусе напал неизвестный мужчина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Лика Морозова
Читайте также
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба
10:02, 18 июня 2025
Водителя автобуса избили молотком и кастетом в Шымкенте – арестован подросток
Общественный транспорт, автобус, автобусы, автобусная остановка, троллейбус, троллейбусы
03:03, 10 марта 2026
Бесплатный проезд на автобусах запустят в Шымкенте
избиение водителя автобуса, Актау
21:35, 09 июля 2024
В Актау пассажир ударил водителя маршрутного автобуса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Конор Макгрегор
15:31, Сегодня
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
Судья прокомментировал судейский скандал на Кубке РК
15:11, Сегодня
Опытный судья разобрал скандальный эпизод с вызовом полиции на Кубке РК по борьбе
Ломакин в финале квалификации в Индии
14:49, Сегодня
"Качели" устроил казахстанский теннисист в квалификации топ-турнира в Индии
Любовь Ковальчук
14:42, Сегодня
Чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике среди женщин: все победители и призёры 2026 года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: