Илон Маск заявил, что Европа умирает

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал очередной пост в соцсети X, который посвятил проблеме вымирания европейского населения, сообщает Zakon.kz.

В публикации он прокомментировал данные о рождаемости в странах ЕС. В частности, коэффициенты фертильности составили 1,16 в Испании, 1,24 – в Италии, 1,29 – в Польше, 1,46 – в Германии и 1,79 – во Франции.

Europe is dying 😔 https://t.co/Dtyffk3Ci2 — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2024

Ранее в американских СМИ писали, что владелец компаний SpaceX и Tesla одержим проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже малознакомым людям. При этом Маск хвастается собственным многочисленным потомством. Например, в январе 2024 года он назвал демографический кризис главной угрозой человечеству.