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Илон Маск заявил, что Европа умирает

Илон Маск,, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 15:42 Фото: flickr
Американский миллиардер Илон Маск опубликовал очередной пост в соцсети X, который посвятил проблеме вымирания европейского населения, сообщает Zakon.kz.

В публикации он прокомментировал данные о рождаемости в странах ЕС. В частности, коэффициенты фертильности составили 1,16 в Испании, 1,24 – в Италии, 1,29 – в Польше, 1,46 – в Германии и 1,79 – во Франции.

Ранее в американских СМИ писали, что владелец компаний SpaceX и Tesla одержим проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже малознакомым людям. При этом Маск хвастается собственным многочисленным потомством. Например, в январе 2024 года он назвал демографический кризис главной угрозой человечеству.

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