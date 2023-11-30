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Илон Маск рассказал недовольным рекламодателям, куда им идти

Илон Маск рассказал недовольным рекламодателям, куда им идти Фото: wikimedia
Американский миллиардер Илон Маск на пресс-конференции нецензурно выразился в адрес компаний, которые отказались размещать рекламу в его соцсети X (Twitter) после скандала с антисемитскими публикациями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, миллиардер крайне резко высказался в адрес компаний, которые присоединились к бойкоту соцсети X, и обвинил их в шантаже. В какой-то момент Маск не сдержался и в нецензурной форме заявил, что недовольные рекламодатели "могут идти к черту". Бизнесмен подчеркнул, что не собирается рекламировать компании, которые "пытаются его шантажировать".

"То, что происходит, убьет компанию, и весь мир будет знать, что компанию убили рекламодатели", – сказал Илон Маск на пресс-конференции, устроенной The New York Times.

Среди рекламодателей, которые объявили бойкот X (Twitter) – Apple, IBM и Disney. Они отказались от сотрудничества с платформой после того, как в нескольких твитах Илона Маска усмотрели признаки антисемитизма. Для восполнения репутационных потерь миллиардеру пришлось встретиться с президентом Израиля Исхаком Герцогом и пообещать "сделать все возможное, чтобы остановить ненависть" в соцсети.

Но сразу после этого еще один твит Маска расценили как поддержку конспирологической теории о заговоре политиков Демократической партии в США, после чего к бойкоту присоединилось издание Washington Post (принадлежит владельцу Amazon Джеффу Безосу).

Всего с октября 2022 года, когда Илон Маск приобрел Twitter и начал преобразовывать соцсеть (в том числе сменил ее название на X), платформа лишилась примерно 60% рекламодателей.

Ранее от сотрудничества с Маском также отказалась компания голливудской звезды Пэрис Хилтон. Уход крупных рекламодателей может обойтись соцсети X в 75 млн долларов.

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