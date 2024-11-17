В Израиле задержали троих подозреваемых в нападении на резиденцию Нетаньяху

Израильская полиция задержала троих человек из-за атаки на частную резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, сообщает Zakon.kz.

Два осветительных снаряда упали во дворе дома премьера вечером 16 ноября. В это время Нетаньяху и его семья были в отъезде, пишет Times of Israel.

Сразу после инциндента власти Израиля заявили, что это серьезное происшествие, за которым может последовать эскалация.

"Рано утром в воскресенье были арестованы три человека по подозрению в запуске двух сигнальных ракет в сторону частной резиденции премьер-министра", – заявили в полиции 17 ноября.

По предварительным данным, задержанные – известные в протестной среде активисты.

Расследование этого дела совместно ведут спецподразделение полиции "Лахав-433" и Служба общей безопасности Израиля.

19 октября 2024 года на частный дом Нетаньяху в Кесарии уже была совершена атака с использованием дрона, тогда премьер-министр и его семья также отсутствовали дома.