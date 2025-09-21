#АЭС в Казахстане
Мир

Протестующие в Израиле пытались сорвать вечеринку Нетаньяху

Акция протеста в Израиле, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 06:20 Фото: Facebook/Netanyahu
Вечером 20 сентября израильские демонстранты ворвались в здание в городе Кфар-Саба, где проходило мероприятие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

В Израиле снова проходят массовые антиправительственные демонстрации, передает The Times of Israel. Участники акций, проходящих в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме, требуют заключения сделки с ХАМАС и освобождения заложников.

Кроме того, протестующие призвали президента США Трампа положить конец войне и спасти похищенных.

В то же время сотни демонстрантов ворвались в здание в городе Кфар-Саба в центральной части страны, где проходит мероприятие по случаю еврейского Нового года с участием членов партии премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд". Сообщается, что полиция пытается оттеснить протестующих.

Днями ранее митинги в Париже переросли в конфликт с полицией.

Фото Алия Абди
Алия Абди
