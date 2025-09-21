Протестующие в Израиле пытались сорвать вечеринку Нетаньяху
В Израиле снова проходят массовые антиправительственные демонстрации, передает The Times of Israel. Участники акций, проходящих в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме, требуют заключения сделки с ХАМАС и освобождения заложников.
Police tell protesters on Azza Street near the private residence of Benjamin Netanyahu that they are not allowed to make noise – despite the fact that the law against making noise on Saturdays doesn’t begin for another hour. Credit: Idit Avishai pic.twitter.com/5jkmKHKZ9m— We Are All Hostages (@AllHostages) September 20, 2025
Кроме того, протестующие призвали президента США Трампа положить конец войне и спасти похищенных.
תיעוד: מאות מפגינים פרצו לאירוע הרמת כוסית של הליכוד בכפר סבא וקראו: "מינוי זיני יהווה את השמדת שב"כ כשומר סף"@eli_zil pic.twitter.com/jlBG4Y8jve— גלצ (@GLZRadio) September 20, 2025
В то же время сотни демонстрантов ворвались в здание в городе Кфар-Саба в центральной части страны, где проходит мероприятие по случаю еврейского Нового года с участием членов партии премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд". Сообщается, что полиция пытается оттеснить протестующих.
