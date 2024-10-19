Беспилотник "Хезболлы" атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии

Один из беспилотников "Хезболлах" был запущен 19 октября 2024 года в сторону резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в прибрежном городе Кейсария, премьера в этот момент там не было, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА "Новости", в канцелярии Нетаньяху заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

"БПЛА был запущен в сторону резиденции премьер-министра в Кейсарии. Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет", – говорится в сообщении.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех БПЛА, запущенных из Ливана, два из которых были перехвачены, а один попал в здание в районе города Кейсария.

Ранее сообщалось, что израильские силы ликвидировали лидера ХАМАС Яхью Синвара. Его предшественник был убит в июле в Иране.

19 октября 2024 года в Израиле обнародовали причину смерти Синвара. По словам главного патологоанатома Центра судебной медицины Израиля в Тель-Авиве, лидер ХАМАС погиб от огнестрельного ранения в голову.