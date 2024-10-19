Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Беспилотник "Хезболлы" атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии

Биньямин Нетаньяху, Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 12:42 Фото: Х/netanyahu
Один из беспилотников "Хезболлах" был запущен 19 октября 2024 года в сторону резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в прибрежном городе Кейсария, премьера в этот момент там не было, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА "Новости", в канцелярии Нетаньяху заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

"БПЛА был запущен в сторону резиденции премьер-министра в Кейсарии. Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет", – говорится в сообщении.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех БПЛА, запущенных из Ливана, два из которых были перехвачены, а один попал в здание в районе города Кейсария.

Ранее сообщалось, что израильские силы ликвидировали лидера ХАМАС Яхью Синвара. Его предшественник был убит в июле в Иране.

19 октября 2024 года в Израиле обнародовали причину смерти Синвара. По словам главного патологоанатома Центра судебной медицины Израиля в Тель-Авиве, лидер ХАМАС погиб от огнестрельного ранения в голову.

Читайте также

Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Айтишник судится с администрацией города из-за диска с биткоинами, который выбросили в мусорку
лавина, Кыргызстан
Шесть человек погибли под лавиной на перевале Ак-Сай в Кыргызстане
взрыв газа, Россия
Часть пятиэтажки рухнула от взрыва газа в России: есть погибшие
Андрей Дюсупов
Нетаньяху Биньямин Израиль Израиль и Палестина 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Ученые разгадали феномен, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или девочки
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
певица
Стало известно, где проводит время Алла Пугачёва, пока Галкин в США
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: