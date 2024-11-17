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Турция закрыла воздушное пространство и не пустила самолет президента Израиля

президент Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 18:46 Фото: Instagram/isaacherzog
Президент Израиля Ицхак Герцог отказался от участия в климатическом саммите ООН (CОР-29) в Баку, так как Турция закрыла свое воздушное пространство для его самолета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Milliyet, вечером в субботу Израиль объявил, что поездка президента Ицхака Герцога в Азербайджан в рамках COP29 отменена по "соображениям безопасности". Однако, источники в министерстве иностранных дел Азербайджана заявили СМИ, что истинной причиной был отказ Турции разрешить израильскому президентскому самолету пройти через ее воздушное пространство.

"Израильская газета Yedioth Ahronot, которая расследовала сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили им эту новость", – пишет издание.

Турция разорвала отношения с Израилем, не предпринимает никаких шагов для их развития в будущем, заявил ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. 

Отметим, что в июле Эрдоган даже заявил, что Турция может ввести войска в Израиль.

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