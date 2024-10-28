Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Камалу Харрис заподозрили в алкоголизме

Алкоголь, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 03:33 Фото: YouTube/CBS
Американцы обеспокоились тем, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис не воздерживается от приема алкоголя в присутствии журналистов, сообщает Zakon.kz.

К разговорам такого толка Харрис сама дала повод. Причем в октябре целых два раза. Сначала она позволила себе выпить пиво пару недель назад, когда пришла на шоу к Стивену Кольберу. Этот случай произошел в разгар урагана Милтон в штате Флорида и вызвал шквал критики в ее адрес.

Волну предположений Харрис сама же усилила 25 октября, когда после предвыборного митинга в Мичигане пошла в бар с губернатором штата Гретхен Уитмер.

"Мы тут друг другу семейные тайны рассказываем", – заявила она многочисленным журналистам.

Этот случай, за 10 дней до выборов, вызвал возмущение у большей части жителей США.

"Как можно доверять президенту страны, которая не скрывает пристрастия к алкоголю?" – возмутилась одна часть американцев.

Другие же не увидели в этом ничего предосудительного. Они убеждены, что таким образом Камала Харрис становится более ближе к народу.

В этом же месяце действующий президент США Джо Байден и экс-президент Америки Барак Обама нелестно отозвались о Камале Харрис, посчитав ее слабой для поста президента страны. Позже атаку на Харрис подхватил Трамп. Он подал жалобу на ее предполагаемого спонсора.

Читайте также

Аукцион
Велосипеды перебежчиков продавали на финско-российской границе
Лотерея
Плотник из США нашел 20 долларов на парковке и выиграл миллион
Нильских крокодилов и варанов незаконно пытались завезти в Турцию
Находящихся под угрозой исчезновения крокодилов и варанов нашли в аэропорту Турции
Алия Абди
США 2024 год Выборы Алкоголь Телевидение Напитки Камала Харрис
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель в Астане и ливень в Алматы: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: