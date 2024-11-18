Протестующие в Тбилиси разбили палаточный городок

Ночью 18 ноября у здания Тбилисского госуниверситета протестующие разбили палаточный городок, сообщает Zakon.kz.

Он разрастается на пр. Чавчавадзе. К месту палаточного городка уже привезли биотуалеты и даже портативный умывальник. Об этом пишет Telegram-канал Sputnik Грузия.

"Оппозиционеры и их сторонники собираются перекрывать дорогу до 20:00 18 ноября", – говорится в сообщении.

Предысторией такого развития событий стала акция протеста против итогов парламентских выборов в Грузии, которая проводилась 17 ноября.