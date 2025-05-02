Как выглядит палаточный городок на случай землетрясения в Алматы – фоторепортаж

В случае ЧС лагерь для пострадавших будет развернут на территории базы МЧС "Алатау". По словам спасателей, его смогут разбить всего за 12 часов. Как будет организован этот палаточный городок и какие функции он будет выполнять, в материале Zakon.kz.

Южная база оперативного назначения МЧС "Алатау" расположена в Турксибском районе. Именно в этом месте в случае сильного землетрясения будет развернут палаточный лагерь, рассчитанный на 5000 человек.

Эта площадка выбрана неслучайно. Уникальность этого места в том, что база площадью 173 гектара находится на плато, где нет тектонических разломов и трещин. Кроме этого, на территории есть вертолетная площадка и несколько удобных подъездных железнодорожных путей.

Фото: Zakon.kz

Жилые палатки лагеря могут вмещать от 10 до 40 человек. В каждой из них есть кровати, постельные принадлежности, печи для отопления в зимний период и электрогенераторы. Часть временных убежищ отведена под кухни, столовые, душевые и штабы спасательных подразделений.

Фото: Zakon.kz

Спасатели отметили, что в случае ЧС самостоятельно ехать или идти в этот лагерь не стоит. В первую очередь южная оперативная база специального назначения "Алатау" – это опорная база территориальных подразделений МЧС. В палаточном городке будет дислоцироваться батальон ДЧС, спасатели РОСО, медработники Центра медицины катастроф и "Казавиаспас". Также там развернется республиканский оперативный штаб.

"В палаточный лагерь будут направляться только те люди, которые будут нуждаться в экстренной медицинской помощи. В случае землетрясения алматинцы должны направиться в ближайшие пункты приема населения, где эвакуационная комиссия определит, где и как их будут размещать и какая медицинская помощь им требуется. В городе предусмотрено 384 таких пункта. Разворачиваются они обычно на базе школ, детских садов, вузов и стадионов", – сообщил заместитель начальника ДЧС Алматы Ануар Юсупов.

Фото: Zakon.kz

Люди, которых спасатели отправят на базу "Алатау", должны будут пройти процедуру регистрации. Каждому человеку, если у него нет документов, будет выдано эвакуационное удостоверение, в котором будут указаны его фамилия, имя, отчество, дата рождения и ИИН.

Фото: Zakon.kz

После всех необходимых процедур пострадавших встретят волонтеры Общество Красного Полумесяца. Их задача – помочь людям обустроиться и получить предметы первой необходимости – воду, питание, одежду и предметы личной гигиены.

Фото: Zakon.kz

Около палаточного городка развернуты два полевых госпиталя: от Центра медицины катастроф и от службы спасения Алматы. Госпитали могут принять порядка 100 человек в сутки и работать в автономном режиме 14 дней.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кроме медиков МЧС, на базе палаточного городка будут трудиться врачи Казахстанско-Российского медицинского университета.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что госпитали имеют все необходимое оборудование, которое позволяет проводить в полевых условиях хирургические операции любой сложности.

Фото: Zakon.kz

Алматинские спасатели регулярно проводят сейсмотренировки. К примеру, последние такие учения прошли 30 апреля 2025 года. По их легенде на территории города Алматы произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки вызвали обрушение нижних 3-х этажей жилого дома. По сценарию тренировки многие люди не смогли самостоятельно выбраться из-под завалов на улицу.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники РОСО спускали условных пострадавших с крыши жилого дома с помощью спасательных носилок способом "троллея".

Фото: Zakon.kz

Люди, которым "требовалась" медицинская помощь, были переданы в руки врачей скорой помощи.

Фото: Zakon.kz

Спасатели напоминают, что при землетрясении необходимо быстро выбежать из здания, но осторожно. При возможности захватить с собой "тревожный чемоданчик", а если его нет под рукой, то взять деньги, документы и предметы первой необходимости.

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Покидая здание, не выпрыгивайте из окон, расположенных выше первого этажа. Стекла выбивайте подручными средствами (стулом, табуреткой), в крайнем случае рукой, обмотанной тканью, или плечом. Остерегайтесь падающих предметов, оборванных проводов и других источников, все они могут угрожать вашей безопасности. После того, как покинете строение, отойдите от него подальше, встаньте на открытом участке вдали от других построек, деревьев и столбов.

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Если вы находитесь на верхних этажах многоэтажного здания, ни в коем случае не пользуйтесь лифтами, спускайтесь только по лестницам. Если лестницы переполнены людьми – лучше остаться в здании. Предварительно откройте входную дверь, которая в дальнейшем может оказаться перекошенной и заклиненной.

При этом специалисты призывают горожан заранее ознакомиться с информацией, используя свои мобильные телефоны, чтобы быть готовыми к действиям в случае чрезвычайных ситуаций.