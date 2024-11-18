В аэропорту Португалии застрял самолет из-за массового побега хомяков

В Португалии из-за побега свыше 130 хомяков из багажного отделения почти на неделю задерживается самолет TAP Portugal. Грызунов везли в местный зоомагазин, сообщает Zakon.kz.

По приземлении 12 ноября сотрудники багажного отделения обнаружили, что клетки с грызунами были повреждены и хомяки свободно перемещались по грузовому отсеку.

По данным на 17 ноября, как отмечено в публикации издания Daily Mail, 16 хомяков, способных повредить электрические кабели, все еще остаются на борту. Чтобы защититься от острых зубов хомяков, сотрудники аэропорта надевают специальные перчатки.

More than 130 hamsters escaped in the cargo hold of a TAP A321neo https://t.co/uEUlKgQPZL — AIRLIVE (@airlivenet) November 18, 2024

Ранее администрация Шымкентского зоопарка рассказала о важном событии: европейских ланей переселили в новое просторное место. Теперь, по словам специалистов, эти грациозные животные могут наслаждаться улучшенными условиями и большим пространством для передвижения.