В аэропорту Португалии застрял самолет из-за массового побега хомяков

По приземлении 12 ноября сотрудники багажного отделения обнаружили, что клетки с грызунами были повреждены и хомяки свободно перемещались по грузовому отсеку.

По данным на 17 ноября, как отмечено в публикации издания Daily Mail, 16 хомяков, способных повредить электрические кабели, все еще остаются на борту. Чтобы защититься от острых зубов хомяков, сотрудники аэропорта надевают специальные перчатки.

More than 130 hamsters escaped in the cargo hold of a TAP A321neo https://t.co/uEUlKgQPZL