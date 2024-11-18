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Зоопарк Шымкента нашел новый дом для европейских ланей

Зоопарк Шымкента нашел новый дом для европейских ланей, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 16:21 Фото: pixabay
Администрация Шымкентского зоопарка рассказала о важном событии: европейских ланей переселили в новое просторное место. Теперь, по словам специалистов, эти грациозные животные могут наслаждаться улучшенными условиями и большим пространством для передвижения, сообщает Zakon.kz.

Ознакомительное видео зоопарк разместил 18 ноября 2024 года на странице в Instagram. В описании к посту сказано, что европейская лань – это символ изящества и гармонии природы.

"Новая территория для ланей была создана с учетом их природных особенностей: здесь много зелени, укромных уголков для отдыха и открытых участков, где они могут свободно гулять".Пресс-служба зоопарка Шымкента

Также отмечено, что обновленный вольер создан таким образом, чтобы максимально напоминать естественную среду обитания этих животных.

15 ноября 2024 года Государственный национальный природный парк (ГНПП) "Бурабай" поделился хорошей новостью. Как оказалось, там от неминуемой гибели спасли обессиленного пеликана.

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