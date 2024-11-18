Правозащитники опасаются, что женское обрезание распространяется среди суданских беженцев в Чаде

Активисты движения за права женщин выразили обеспокоенность по поводу распространения практики женского обрезания среди суданских беженцев в лагерях на границе с Чадом, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, обе страны запретили эту практику, но она тайно продолжается. Детское агентство ООН, ЮНИСЕФ, сообщает, что около 87% суданских женщин в возрасте от 14 до 49 лет подверглись обрезанию – один из самых высоких показателей в мире. В Чаде этот показатель составляет 34,1%, хотя на юге и востоке, где были организованы лагеря для суданцев, этот показатель выше.

Во время недавнего визита в главный лагерь беженцев в Адре, который находится совсем рядом с границей с Суданом, Guardian встретился с тремя девочками в возрасте девяти, семи и трех лет, которых семья готовила к обрезанию. Семья делала девочкам татуировки хной на ступнях и пальцах – традиционный способ "отпразднования" этой процедуры.

Социальный работник в лагере заявила, что само обрезание проводилось тайно, поскольку это противоречило законам Чада.

FGM, также известное как женское обрезание (FGC), представляет собой процедуру, при которой женские половые органы обрезаются, травмируются или изменяются каким-либо образом.

Для этой практики нет никаких медицинских оснований, она может серьезно навредить здоровью женщин и девочек, а также является очень болезненной. Она часто выполняется с использованием ненадлежащего оборудования, в неподходящих местах, людьми без медицинской квалификации.

Ранее в Колумбии запретили детские браки.

