Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Колумбии запретили детские браки

Колумбия, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 07:22 Фото: X/independientelr
На днях Колумбия покинула список стран, где разрешены браки с несовершеннолетними девочками, сообщает Zakon.kz.

После пяти часов жарких и продолжительных дебатов и восьми неудачных попыток 13 ноября члены сената одобрили законопроект под названием "Они девочки, а не жены", который запрещает вступление в брак лиц моложе 18 лет, передает The Guardian.

Так закон отменяет статью Гражданского кодекса, действующую с 1887 года, которая разрешала вступать в брак детям старше 14 лет с разрешения родителей. Несовершеннолетние также считались вступившими в неформальный брачный союз, если проживали вместе в течение двух лет.

"В Колумбии 4,5 млн девушек и женщин. Из них каждая четвертая вышла замуж до 18 лет, один млн девушек – до 15 лет", – говорится в публикации.
"Мы должны защищать детство, и рады, что Колумбия только что покинула позорный список стран, где разрешены детские браки", – заявила Дженнифер Педраса, конгрессвумен и соавтор законопроекта.

А в Ираке, наоборот, намерены снизить возраст согласия для девочек до девяти лет.

Читайте также

Иран
В Иране начнут лечить женщин-противниц хиджаба
Алия Абди
Законодательство Колумбия 2024 год Свадьбы Семья Законопроекты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Аслан Бжания отказался уходить в отставку
Президент Абхазии отказался уйти в отставку и попросил не поддаваться провокации
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: