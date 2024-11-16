В Колумбии запретили детские браки

На днях Колумбия покинула список стран, где разрешены браки с несовершеннолетними девочками, сообщает Zakon.kz.

После пяти часов жарких и продолжительных дебатов и восьми неудачных попыток 13 ноября члены сената одобрили законопроект под названием "Они девочки, а не жены", который запрещает вступление в брак лиц моложе 18 лет, передает The Guardian.

Так закон отменяет статью Гражданского кодекса, действующую с 1887 года, которая разрешала вступать в брак детям старше 14 лет с разрешения родителей. Несовершеннолетние также считались вступившими в неформальный брачный союз, если проживали вместе в течение двух лет.

"В Колумбии 4,5 млн девушек и женщин. Из них каждая четвертая вышла замуж до 18 лет, один млн девушек – до 15 лет", – говорится в публикации.

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Child marriages banned in Colombia. MPs celebrate in Parliament. pic.twitter.com/xth8flpVLw — Europe Invasion (@EuropeInvasions) November 15, 2024

"Мы должны защищать детство, и рады, что Колумбия только что покинула позорный список стран, где разрешены детские браки", – заявила Дженнифер Педраса, конгрессвумен и соавтор законопроекта.

А в Ираке, наоборот, намерены снизить возраст согласия для девочек до девяти лет.