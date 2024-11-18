Тайфун Ман-И: семья из семи человек погибла на Филиппинах
По информации Sky News, по меньшей мере восемь человек погибли на севере Филиппин после того, как сильный ветер и проливной дождь, вызванные тайфуном Ман-И, спровоцировали оползни.
По словам чиновников, семья из семи человек, включая восьмилетнюю девочку, погибла 18 ноября, когда оползень засыпал их дом в городе Амбагио в северной провинции Лусон Нуэва-Бискайя.
По данным властей, от тайфуна и двух предыдущих штормов пострадало более миллиона человек.
Чиновники добавили, что около 700 тыс. человек покинули свои дома и перебрались во временные убежища или другие места, спасаясь от экстремальных условий.
Ранее сообщалось, что супертайфун Ман-И обрушился на Филиппины. Национальный синоптик
предупредил о "потенциально катастрофических для жизни" последствиях
этого катаклизма.