Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 650 тысяч человек покинули Филиппины из-за супертайфуна "Ман-И"

Более 650 тысяч человек покинули Филиппины из-за супертайфуна &quot;Ман-И&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 03:33 Фото: pixabay
Супертайфун Ман-И обрушился на Филиппины. Национальный синоптик предупредил о "потенциально катастрофических для жизни" последствиях этого катаклизма. Поэтому более 650 тыс. человек покинули свои дома перед тем, как ураган обрушился на побережье, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Ман-И стал шестым по счету крупным штормом, обрушившимся на измученную стихией страну за последний месяц.

Метеорологическая служба сообщила, что "Мань-И" движется с максимальной скоростью 195 км в час, обрушившись на малонаселенную островную провинцию Катандуанес в виде супертайфуна, порывы которого достигали 325 км в час.

По словам синоптика, волны высотой до 14 м обрушились на побережье Катандуанеса, в то время как Манила и другие уязвимые прибрежные регионы подвергаются риску штормовых нагонов высотой более трех метров в течение следующих 48 часов.

По меньшей мере 163 человека погибли в результате пяти штормов, обрушившихся на Филиппины за последние недели, оставив тысячи людей без крова и уничтожив урожай и скот.

Поэтому правительство призвало людей прислушаться к предупреждениям и бежать в безопасное место.

Ранее сообщалось, что тропический шторм "Сара", который обрушился на берег недалеко от столицы Гондураса, привел к катастрофическим наводнениям.

Читайте также

Сильная турбулентность вынудила европейский рейс вернуться на полпути к Майами
Сильная турбулентность вынудила европейский рейс вернуться на полпути к Майами
1000 мышей стали главными постояльцами приюта в США
1000 мышей стали главными постояльцами приюта в США
Аномальный смог накрыл столицу Индии
Аномальный смог накрыл столицу Индии
Аксинья Титова
Филиппины 2024 год Тайфуны Штормовые предупреждения
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии Оскар
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии "Оскар"
Футбол Лучший игрок
Роналду забил гол-шедевр и оформил победный дубль за Португалию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: