Более 650 тысяч человек покинули Филиппины из-за супертайфуна "Ман-И"

Супертайфун Ман-И обрушился на Филиппины. Национальный синоптик предупредил о "потенциально катастрофических для жизни" последствиях этого катаклизма. Поэтому более 650 тыс. человек покинули свои дома перед тем, как ураган обрушился на побережье, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Ман-И стал шестым по счету крупным штормом, обрушившимся на измученную стихией страну за последний месяц.

Метеорологическая служба сообщила, что "Мань-И" движется с максимальной скоростью 195 км в час, обрушившись на малонаселенную островную провинцию Катандуанес в виде супертайфуна, порывы которого достигали 325 км в час.

По словам синоптика, волны высотой до 14 м обрушились на побережье Катандуанеса, в то время как Манила и другие уязвимые прибрежные регионы подвергаются риску штормовых нагонов высотой более трех метров в течение следующих 48 часов.

По меньшей мере 163 человека погибли в результате пяти штормов, обрушившихся на Филиппины за последние недели, оставив тысячи людей без крова и уничтожив урожай и скот.

Поэтому правительство призвало людей прислушаться к предупреждениям и бежать в безопасное место.

Ранее сообщалось, что тропический шторм "Сара", который обрушился на берег недалеко от столицы Гондураса, привел к катастрофическим наводнениям.

