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Двое британцев погибли в Испании после того, как автомобиль врезался в наполненную наркотиками лодку

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, сбитый пешеход, сбитый человек, сбит пешеход, смертельное ДТП, контур тела на дороге, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 04:20 Фото: Zakon.kz
Двое британцев погибли в Испании после того, как их автомобиль выехал на дорогу с двусторонним движением и врезался в лодку, предположительно перевозившую наркотики, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, мужчины в возрасте 49 и 57 лет погибли, а третий мужчина, 54 лет, получил серьезные травмы в результате аварии, произошедшей на трассе RM-12 недалеко от курорта Ла-Манга в Мурсии.

Еще восемь человек получили легкие травмы после того, как в аварию попали шесть транспортных средств.

По данным Испанской гражданской гвардии, водитель, перевозивший нечто, описанное как "надувная лодка", скрылся с места происшествия.

Представитель компании сообщил, что лодка выпала на проезжую часть, отцепившись от прицепа.

Автомобиль британцев ехал позади прицепа.

Полицейские, расследующие столкновение, подозревают, что судно "может быть связано с незаконным оборотом наркотиков" из-за его характеристик.

Ранее в Стамбуле неизвестные забросали взрывчаткой машину полиции.

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