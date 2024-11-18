Двое британцев погибли в Испании после того, как автомобиль врезался в наполненную наркотиками лодку
По информации Sky News, мужчины в возрасте 49 и 57 лет погибли, а третий мужчина, 54 лет, получил серьезные травмы в результате аварии, произошедшей на трассе RM-12 недалеко от курорта Ла-Манга в Мурсии.
Еще восемь человек получили легкие травмы после того, как в аварию попали шесть транспортных средств.
По данным Испанской гражданской гвардии, водитель, перевозивший нечто, описанное как "надувная лодка", скрылся с места происшествия.
Представитель компании сообщил, что лодка выпала на проезжую часть, отцепившись от прицепа.
Автомобиль британцев ехал позади прицепа.
Полицейские, расследующие столкновение, подозревают, что судно "может быть связано с незаконным оборотом наркотиков" из-за его характеристик.
Ранее в Стамбуле неизвестные забросали взрывчаткой машину полиции.