Угонщица лодки с рождественскими подарками врезалась в знаменитый мост Венеции

20-летняя женщина тунисского происхождения угнала лодку в Венеции и врезалась в самый известный в городе мост Риальто, сообщает Zakon.kz.

Лодку, загруженную десятками рождественских подарков, оставили ​​под ступенями палаццо эпохи Возрождения без присмотра двое рабочих, передает The Telegraph. По имеющимся данным, угонщица взяла с собой связку ключей, спрятанных в сейфе на борту, чтобы завести двигатель, но проплыла всего несколько метров по каналу, прежде чем врезаться в мост.

Толпа зрителей наблюдала с мостика сверху, как судно врезалось в три швартовочных кнехта, и его груз выкатился за борт.

Затем лодка задним ходом врезалась в мраморную балюстраду, поддерживающую мост, причинив дополнительные повреждения. На видеозаписи последствий происшествия, снятой одним из очевидцев, видно, как угонщица осторожно сходит с лодки на ступеньки, заваленные обломками.

Полиция проинформировала, что женщина причинила ущерб на сумму около 80 тыс. фунтов стерлингов. О пострадавших не сообщается.

