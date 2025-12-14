Угонщица лодки с рождественскими подарками врезалась в знаменитый мост Венеции
Лодку, загруженную десятками рождественских подарков, оставили под ступенями палаццо эпохи Возрождения без присмотра двое рабочих, передает The Telegraph. По имеющимся данным, угонщица взяла с собой связку ключей, спрятанных в сейфе на борту, чтобы завести двигатель, но проплыла всего несколько метров по каналу, прежде чем врезаться в мост.
Толпа зрителей наблюдала с мостика сверху, как судно врезалось в три швартовочных кнехта, и его груз выкатился за борт.
20-letna Tunizijka je ukradla transportni čoln v Benetkah in se zaletela v nosilce mostu Rialto.— ☃️Sergij☢️ (@2021m2021) December 12, 2025
Škoda je neprecenljiva. pic.twitter.com/s1czheVetx
Затем лодка задним ходом врезалась в мраморную балюстраду, поддерживающую мост, причинив дополнительные повреждения. На видеозаписи последствий происшествия, снятой одним из очевидцев, видно, как угонщица осторожно сходит с лодки на ступеньки, заваленные обломками.
🇮🇹 A woman stole a cargo boat in Venice and crashed it into the Rialto Bridge, ANSA reported.— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) December 12, 2025
The boat crashed into three columns at the base of the bridge. The woman climbed out and attempted to escape, but was apprehended by police. pic.twitter.com/dVyp3VlTXI
Полиция проинформировала, что женщина причинила ущерб на сумму около 80 тыс. фунтов стерлингов. О пострадавших не сообщается.
