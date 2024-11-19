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Путешественник в одиночку проделал путь из Египта в Японию без помощи перелетов

Путшественник в одиночку проделал путь из Египта в Японию без помощи перелетов, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 06:58 Фото: предоставлено Омаром Ноком
Путешественник Омар Нок отправился в девятимесячное путешествие из Египта в Японию, соблюдая одно правило: никаких самолетов, сообщает Zakon.kz.

Ограничение, как он обнаружил, оказалось совсем не ограничивающим. Он разбил лагерь на Великой Китайской стене, проехал верхом по горам Киргизии и познакомился с жителями Афганистана.

Путшественник в одиночку проделал путь из Египта в Японию без помощи перелетов, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 06:58

Фото: предоставлено Омаром Ноком

По его словам, использование других видов транспорта "позволяет увидеть больше".

"Это более насыщенно. По дороге может произойти всякое", – сказал Нок.

Нок, 30-летний египетский немец, проживающий в родном Каире, рассказал, что оставил постоянную работу в сфере финансов, чтобы использовать освободившееся время (и накопленные деньги) для путешествий.

Путшественник в одиночку проделал путь из Египта в Японию без помощи перелетов, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 06:58

Фото: предоставлено Омаром Ноком

До этой поездки он никогда не путешествовал к востоку от Египта. На прошлой неделе – 275 дней спустя –он добрался до Токио.

Чтобы добраться туда, он шел пешком, автостопом, на автобусе, поезде, пароме, мотоцикле, морской барже, грузовом судне, велосипеде, верблюде и лошади. Он старательно документировал свои ежедневные приключения в своем аккаунте в Instagram, который разросся до более чем 750 тыс. подписчиков. Его единственной постоянной вещью был рюкзак, заполненный одеждой примерно на неделю.

Ранее сообщалось, что власти Италии объявили войну "чрезмерному" туризму во Флоренции.

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