Путешественник в одиночку проделал путь из Египта в Японию без помощи перелетов
Ограничение, как он обнаружил, оказалось совсем не ограничивающим. Он разбил лагерь на Великой Китайской стене, проехал верхом по горам Киргизии и познакомился с жителями Афганистана.
Фото: предоставлено Омаром Ноком
По его словам, использование других видов транспорта "позволяет увидеть больше".
"Это более насыщенно. По дороге может произойти всякое", – сказал Нок.
Нок, 30-летний египетский немец, проживающий в родном Каире, рассказал, что оставил постоянную работу в сфере финансов, чтобы использовать освободившееся время (и накопленные деньги) для путешествий.
Фото: предоставлено Омаром Ноком
До этой поездки он никогда не путешествовал к востоку от Египта. На прошлой неделе – 275 дней спустя –он добрался до Токио.
Чтобы добраться туда, он шел пешком, автостопом, на автобусе, поезде, пароме, мотоцикле, морской барже, грузовом судне, велосипеде, верблюде и лошади. Он старательно документировал свои ежедневные приключения в своем аккаунте в Instagram, который разросся до более чем 750 тыс. подписчиков. Его единственной постоянной вещью был рюкзак, заполненный одеждой примерно на неделю.
Ранее сообщалось, что власти Италии объявили войну "чрезмерному" туризму во Флоренции.