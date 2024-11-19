Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Австралийка, обвиняемая в контрабанде наркотиков, стала жертвой романтического мошенничества

Австралийка заявила, что стала жертвой романтического мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 08:37 Фото: pixabay
Австралийская пенсионерка, обвиняемая в контрабанде метамфетамина в чемодане, предстала перед японским судом почти через два года после ареста. Она утверждает, что невиновна и что ее обманом заставили пронести метамфетамин в чемодане, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Донна Нельсон арестована с 2 кг стимуляторов, но дочери женщины утверждают, что она невиновна.

58-летняя Нельсон рассказала, что получила чемодан от мужчины, с которым познакомилась в социальных сетях, и привезла его из Лаоса в Токио, как и было сказано.

По словам прокуроров, она должна была встретиться с мужчиной в Японии, но он так и не появился.

Ее арестовали на месте и позднее предъявили обвинения за оборот стимуляторов и нарушение таможенных правил. Судебный процесс над ней еще состоится.

Ранее путешественник в одиночку проделал путь из Египта в Японию без помощи перелетов.

Читайте также

Польша призывает вакцинировать детей от полиомиелита после обнаружения вируса в сточных водах Варшавы
Польша призвала к вакцинации после обнаружения полиомелита в сточных водах Варшавы
Семейная пара из Китая чуть не развелась из-за темной кожи ребенка
Семейная пара из Китая чуть не развелась из-за темной кожи их ребенка
Путшественник в одиночку проделал путь из Египта в Японию без помощи перелетов
Путешественник в одиночку проделал путь из Египта в Японию без помощи перелетов
Аксинья Титова
Австралия Япония 2024 год Наркотики Интернет Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Восточная объездная дорога, машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения
В Казахстане намерены сузить дорожные полосы движения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: