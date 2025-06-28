Шестилетнего британца задержали за контрабанду наркотиков

Шестилетний британский мальчик был задержан на Маврикии после того, как таможенники обнаружили 14 килограммов каннабиса, спрятанного в его чемодане, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, ребенка задержали вместе с семью другими людьми в аэропорту имени сэра Сивусагура Рамгулама 22 июня.

Группа везла более 161 кг каннабиса стоимостью 1,6 миллиона фунтов стерлингов, спрятанного в багаже. Семь подозреваемых были британцами, включая мальчика, в багаже которого было 24 упаковки наркотиков, завернутых в прозрачный целлофан.

Ребенок не знал о содержимом своих сумок. 25 июня его отправили обратно в Великобританию. Сейчас он живет у отца.

Власти Маврикия охарактеризовали использование ребенка для перевозки наркотиков как "возмутительное и бесчеловечное" преступление. Наркотики удалось обнаружить в ходе совместной операции таможенного антинаркотического отдела (CANS) и подразделения по борьбе с наркотиками и контрабандой (ADSU) в аэропорту. Чиновники рассматривают задержанную группу как часть организованной преступной сети, ответственной за контрабанду наркотиков из Европы на Маврикий.

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