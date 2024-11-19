В отставку ушло правительство Узбекистана

Кабинет министров Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным Олий Мажлисом (парламентом), сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление 19 ноября 2024 года подписал премьер-министр Абдулла Арипов.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Бекзода Хидоятова, действующее правительство продолжит свою деятельность до формирования нового состава Кабмина на основании указа президента.

"Установить, что действующий кабинет министров Республики Узбекистан продолжит свою деятельность до формирования нового состава кабинета министров Республики Узбекистан", – говорится в указе, который подписал Шавкат Мирзиёев.

Как пишет gazeta.uz, согласно ст. 116 Конституции и ст. 7 закона о кабинете министров, после выборов депутатов Олий Мажлиса правительство, включая премьер-министра и министров, складывает свои полномочия перед вновь избранным парламентом. Это стандартная процедура, направленная на перезапуск исполнительной власти после обновления законодательного органа.

В течение месяца после формирования нового парламента президент Узбекистана после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Законодательной палаты. Кандидат представляет программу действий кабинета министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Его кандидатура считается одобренной, если за нее будет подано более половины голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты.

После одобрения премьер-министра начинается формирование нового состава правительства. Члены кабинета министров (заместители премьер-министра и министры) назначаются на должность президентом после одобрения их кандидатур нижней палатой парламента. Для этого им нужно получить более половины голосов депутатов.

Не всегда после выборов происходит полная замена всех министров. Часто многие министры остаются на своих должностях, особенно если их работа была оценена положительно и они соответствуют политическому курсу нового правительства. Тем не менее некоторые министры могут быть заменены в зависимости от политических приоритетов и задач, стоящих перед новым составом парламента и правительства.

После прошлых выборов в 2020 году депутаты одобрили кандидатуры всех 35 представленных министров и вице-премьеров (мы писали, как проходил процесс голосования).

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