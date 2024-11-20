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Менеджер испанского супермаркета съела непроданную еду и была уволена

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 07:08 Фото: pixabay
Менеджера супермаркета Mercadona в Талавера-де-ла-Рейна в Толедо уволили из-за съеденных крокетов из тележки для утилизации, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что эти крокеты не были проданы за день. Об этом пишет местное издание АВС.

Женщина, проработавшая в магазине 16 лет, обратилась в суд. К удивлению администрации супермаркета, суд принял сторону их бывшей сотрудницы.

Высший суд Кастилии-Ла-Манчи не только признал увольнение недопустимым, но и обязал компанию восстановить сотрудницу на прежней должности на тех же условиях, или выплатить ей компенсацию в размере 39,7 тыс. евро.

Также решением суда по соглашению с полицией маленькая американка получила 300 тыс. долларов из-за козленка, которого, предположительно, зарезали на мясо. А в Латвии, чтобы не выбрасывать непроданную еду, предложили выдавать ее малоимущим жителям страны.

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