В Лондоне уволили сотрудника супермаркета после попытки остановить вора

Сотрудника британской сети супермаркетов Waitrose уволили после попытки остановить магазинного вора – он проработал в компании 17 лет и заявил, что действовал из-за постоянных краж, сообщает Zakon.kz.

54-летний Уокер Смит, продавец в магазине на юге Лондон, рассказал, что во время смены узнал от покупателя о мужчине, который складывал в пакет шоколадные яйца Lindt Gold Bunny. По его словам, он попытался отобрать сумку, но завязалась короткая борьба, в ходе которой пакет порвался, а товар рассыпался. Один из шоколадных кроликов разбился, и сотрудник "в порыве отчаяния" бросил его в сторону тележек, пишет The Guardian.

После инцидента менеджер сделал ему выговор, несмотря на извинения, а затем дело передали руководству. Смит отметил, что сотрудников ранее предупреждали не вмешиваться в случаи краж, однако постоянные инциденты подтолкнули его к действиям.

"Я вижу это каждый день последние пять лет. Люди просто заходят и воруют – от подростков до наркозависимых. Нам ничего нельзя делать", – сказал он.

По его словам, в магазине сократили меры безопасности: в начале недели охраны нет, а сотрудники фактически остаются один на один с проблемой.

Через несколько дней его вызвали на встречу с руководством и уволили.

"Я чувствовал, как будто все внутри рушится", – рассказал Смит.

Он добавил, что страдает тревожным расстройством, о котором работодателю было известно, и теперь опасается остаться без жилья.

В компании заявили, что строго придерживаются политики безопасности и требуют от сотрудников соблюдать установленные правила.

На фоне этого в розничной торговле Великобритании фиксируют рост краж. По данным Office for National Statistics, за год до сентября 2025 года зарегистрировали более 519 тыс. таких случаев – на 5% больше, чем годом ранее.

Профсоюз Usdaw ранее сообщал о "неприемлемом" уровне насилия в отношении работников торговли. А глава Marks & Spencer Стюарт Мачин заявил, что преступления в ритейле становятся более организованными и агрессивными.

