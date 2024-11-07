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Американка получит 300 тыс. долларов по мировому соглашению с полицией

Полиция, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 02:22 Фото: Х/ICMNEWS_
11-летняя девочка из Калифорнии получит 300 тыс. долларов в результате мирового соглашения с полицией, сообщает Zakon.kz.

История началась в 2022 году, когда из дома девочки для аукциона скота на окружной ярмарке увезли ее домашнего козленка. Аукцион был предназначен для убоя скота на мясо. Об этом пишет New York Post.

Когда мать девочки попыталась вмешаться, организаторы ярмарки заявили, что, по их правилам, животное не может быть снято с аукциона. В итоге козленка продали республиканскому сенатору штата Калифорния Брайану Дале за 902 доллара, 7% от которых должны были пойти на аукцион.

Позже сенатор согласился аннулировать сделку, а мама девочки предложила выплатить ярмарке комиссионные в размере 63 долларов. Организаторы снова отказались отпустить козленка, поэтому женщина выкрала его и спрятала на ферме в округе Сонома. Позже шериф округа Шаста, в котором проводился аукцион, получил ордер на изъятие козленка для ярмарки.

"Полицейские проехали около 800 км в оба конца, чтобы забрать козленка, но обнаружили, что ордер выдан не на ту ферму. В итоге они нашли животное и изъяли его без ордера", – говорится в судебном иске женщины от 2023 года.

По итогам суда, который затянулся более чем на год, истица буквально на днях заключила мировое соглашение с управлением шерифа округа Шаста и несколькими его сотрудниками. Но, что именно стало с животным – неизвестно. Предполагается, что он был передан персоналу ярмарки, который приготовил его мясо для барбекю.

Недавно власти Нью-Йорка забрали у местного жителя его любимую белку.

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