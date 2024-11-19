Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Польша призвала к вакцинации после обнаружения полиомелита в сточных водах Варшавы

Польша призывает вакцинировать детей от полиомиелита после обнаружения вируса в сточных водах Варшавы, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 07:28 Фото: pixabay
18 ноября органы здравоохранения Польши настоятельно рекомендовали вакцинировать детей от полиомиелита после того, как вирус обнаружили в сточных водах Варшавы, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, в заявлении Главной государственной санитарной инспекции говорится, что наличие вируса не обязательно означает, что человек заболел, но те, кто не был вакцинирован от полиомиелита, могут быть в группе риска. Вакцинация в Польше бесплатна для лиц моложе 19 лет.

Новые меры также включают более интенсивное тестирование сточных вод Варшавы, обновление запасов вакцины и обновление списка детей, которые все еще не вакцинированы. Полиомиелит чаще всего распространяется через контакт с отходами инфицированного человека или, реже, через зараженную воду или пищу.

Вирус полиомиелита в основном поражает детей до 5 лет. У большинства инфицированных людей симптомы отсутствуют, но в тяжелых случаях полиомиелит может поражать нервную систему и вызывать паралич в течение нескольких часов.

Последний случай полиомиелита в Польше был зафиксирован в 1984 году.

Ранее стало известно, что новое неизвестное заболевание мозга массово распространяется в Канаде.

Читайте также

Австралийка заявила, что стала жертвой романтического мошенничества
Австралийка, обвиняемая в контрабанде наркотиков, стала жертвой романтического мошенничества
Семейная пара из Китая чуть не развелась из-за темной кожи ребенка
Семейная пара из Китая чуть не развелась из-за темной кожи их ребенка
Путшественник в одиночку проделал путь из Египта в Японию без помощи перелетов
Путешественник в одиночку проделал путь из Египта в Японию без помощи перелетов
Аксинья Титова
Польша 2024 год Вакцинация Вирусы Реки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Восточная объездная дорога, машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения
В Казахстане намерены сузить дорожные полосы движения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: