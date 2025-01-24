#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
522.42
543.89
5.28
Происшествия

Полиция расследует избиение школьницы в Уральске

Школьники, ученики, школа, дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, агрессивное поведение, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 08:20 Фото: pexels
В ноябре 2024 года пятиклассница из школы №20 стала жертвой буллинга. Девочку избили одноклассники: трое наносили удары, а двое забрали телефон и бросали его друг другу, как мяч. По этому факту начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Одноклассники признались, что травля началась еще в 4 классе из-за лишнего веса девочки и очков, которые она носила. Из-за нападения у школьницы диагностировали сотрясение мозга, ушибы головы, руки и бедра. Однако по просьбе завуча мать девочки сначала забрала заявление из полиции.

На собрании родители обидчиков даже не извинились. Со временем у девочки развилась посттравматическая энцефалопатия, а зрение ухудшилось. После этого мать повторно обратилась в полицию, и девочку направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО сообщили, что начато досудебное расследование по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Для рассмотрения подобных случаев с участием СМИ и онлайн-платформ при Министерстве культуры РК создали экспертную группу.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: