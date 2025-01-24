Полиция расследует избиение школьницы в Уральске

В ноябре 2024 года пятиклассница из школы №20 стала жертвой буллинга. Девочку избили одноклассники: трое наносили удары, а двое забрали телефон и бросали его друг другу, как мяч. По этому факту начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Одноклассники признались, что травля началась еще в 4 классе из-за лишнего веса девочки и очков, которые она носила. Из-за нападения у школьницы диагностировали сотрясение мозга, ушибы головы, руки и бедра. Однако по просьбе завуча мать девочки сначала забрала заявление из полиции.

На собрании родители обидчиков даже не извинились. Со временем у девочки развилась посттравматическая энцефалопатия, а зрение ухудшилось. После этого мать повторно обратилась в полицию, и девочку направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО сообщили, что начато досудебное расследование по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Для рассмотрения подобных случаев с участием СМИ и онлайн-платформ при Министерстве культуры РК создали экспертную группу.

