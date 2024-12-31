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Наука и технологии

Домашних кошек поразил новый штамм птичьего гриппа

Домашних кошек поразил новый штамм птичьего гриппа , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 07:55 Фото: pixabay
За два с половиной года вирус птичьего гриппа H5N1 погубил более 100 миллионов пернатых на птицефабриках США. Его переносчиками стали домашние кошки. Это показали результаты нового исследования, сообщает Zakon.kz.

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Taylor and Francis. Кошки, проживающие на фермах, могут контактировать с птицами, поедать их тушки или зараженное кормовое сырье: весной 2024 года в одном из сельских домохозяйств Южной Дакоты (США) за короткий срок от высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1 погибли 10 кошек.

Мутации возникают внутри организма зараженных питомцев, а не передаются напрямую от птиц или других животных.

Ученые отметили, что у зараженных кошек развиваются системные инфекции, а сам вирус передается как через дыхательные пути, так и через пищеварительный тракт, создавая множество путей заражения.

Вспышки птичьего гриппа охватывают множество стран, вовлекая все более широкий спектр видов – от морских млекопитающих до наземных хищников и домашних животных.

Недавно ученые совершили еще одно открытие. Эксперимент в Африке показал, что диких леопардов можно с высокой точностью идентифицировать по неповторимым особенностям их рычания. Ученые рассчитывают использовать эту методику для достоверной оценки численности леопардов.

Аксинья Титова
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