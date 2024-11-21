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Самая высокая и самая низкая женщины мира познакомились лично – уникальные кадры

Самая высокая и самая низкая женщины впервые встретились лично, фото и видео, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 10:46 Фото: guinnessworldrecords.com
Самая высокая и самая низкая женщины Румейса Гелги и Джоти Амге встретились в Лондоне, чтобы отпраздновать чаепитием в отеле Savoy День рекордов Гиннеса-2024, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают редакторы Книги рекордов Гиннеса, не каждый день встречаются самые высокие и самые низкие люди в мире, но когда сталкиваются такие разные реальности, это всегда волшебно.

Румейса известна во всем мире как самая высокая женщина из ныне живущих, ее рост составляет 215,16 см. А Джоти – самая низкая из ныне живущих женщин, этот титул она с гордостью носит уже более десяти лет, ее рост составляет 62,8 см. Несмотря на огромную разницу в росте – 152,36 см, женщины быстро подружились, попивая традиционный английский чай и обсуждая жизненный опыт и общую любовь к моде и уходу за собой.

Самая высокая и самая низкая женщины мира познакомились лично, фото и видео, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 10:46

Фото: guinnessworldrecords.com

По словам Румейсы, первая встреча с Джоти была чудесной, она прекрасно провела время.

"Иногда нам было сложно смотреть друг другу в глаза из-за разницы в росте, но это было здорово", – сказала она.

А Джоти поделилась, что привыкла смотреть вверх и видеть людей выше нее, "но сегодня я была так рада посмотреть вверх и увидеть самую высокую женщину в мире".

После завершения встречи, в знак признания вклада обеих женщин в развитие общества, Румейсе и Джоти вручили специальные сине-золотые сертификаты, подтверждающие их статус кумиров Книги рекордов Гиннесса: лучших из лучших в мире рекордных достижений.

Самой высокой женщине мира Румейсе Гелги 27 лет, она родом из Турции, где живет со своей семьей. После того, как в 17 лет она была признана самым высоким подростком среди живущих женщин, в 2021 году ее признали самой высокой женщиной среди живущих.

Впечатляющий рост Румейсы обусловлен заболеванием, называемым синдромом Уивера, – чрезвычайно редким генетическим заболеванием, которое вызывает чрезмерный рост костей вследствие мутации гена EZH2 .

Врачи выявили всего около 50 случаев синдрома Уивера во всем мире.

Получив домашнее образование, Румейса работает веб-дизайнером и активно использует свои платформы для повышения осведомленности о своем состоянии. Румейса также уверенно чувствовала себя в центре внимания, сыграв главную роль в биографическом документальном фильме "Румейса: Широко шагая", посвященном Книге рекордов Гиннесса.

Самой низкорослой женщине из ныне живущих Джоти Амге 30 лет. Она родилась в Нагпуре, Индия. Ее рост обусловлен ахондроплазией – нарушением роста костей, которое поражает руки и ноги. Это довольно распространенное среди известных форм дисплазии скелета генетическое заболевание возникает на ранних стадиях развития плода и приводит к низкорослости, поражая хрящевую ткань, которая впоследствии должна сформировать кости рук и ног ребенка.

Джоти обожает макияж и моду. После того, как в 2009 году Джоти, которой было всего 15 лет, стала самым низкорослым подростком, в 2011 году ее рост измерили повторно. И она была официально объявлена ​​самой низкорослой женщиной из ныне живущих.

30-летняя женщина добавила в свою коллекцию еще один рекорд, присоединившись к актерскому составу сериала Райана Мерфи "Американская история ужасов: Шоу уродов" в роли Ма Петит, став самой низкорослой актрисой в истории.

Отметим, что в ноябре 2024 года в Книгу рекордов Гиннесса попала композиция из монет, собранная коллективом школы-гимназии № 209 Алматы. Рекорд заключается в том, что школьники и учителя собрали пирамиду из 15 тыс. монет номиналом 50 тенге. На ее построение ушло около двух недель.

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Интересное Лондон Книга рекордов Гиннесса 2024 год
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