Монетная пирамида школьников Алматы попала в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Instagram/209school.almaty
15 ноября необычную композицию коллектива школы-гимназии № 209 города Алматы зарегистрировали в Книге рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.
Рекорд заключается в том, что школьники и учителя собрали пирамиду из 15 тыс. монет номиналом 50 тенге. На ее построение ушло около двух недель.
Пирамиду называли "Основание успеха". По мнению учителей, каждый ее слой – это шаг навстречу знаниям, каждая монета – стремление к будущему.
"Этот памятник точно станет гордостью не только школы, но и всего Казахстана", – уверены алматинские школьники.
Такой коллективный порыв проходил в рамках проекта "Табысты Мектеп".
А живописец и художница Елена Тё посвятила родному Алматы серию городских пейзажей.
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