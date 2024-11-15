Монетная пирамида школьников Алматы попала в Книгу рекордов Гиннесса

15 ноября необычную композицию коллектива школы-гимназии № 209 города Алматы зарегистрировали в Книге рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Рекорд заключается в том, что школьники и учителя собрали пирамиду из 15 тыс. монет номиналом 50 тенге. На ее построение ушло около двух недель.

Пирамиду называли "Основание успеха". По мнению учителей, каждый ее слой – это шаг навстречу знаниям, каждая монета – стремление к будущему.

"Этот памятник точно станет гордостью не только школы, но и всего Казахстана", – уверены алматинские школьники.

Такой коллективный порыв проходил в рамках проекта "Табысты Мектеп".

А живописец и художница Елена Тё посвятила родному Алматы серию городских пейзажей.