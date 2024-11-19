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По пять миллионов долларов пообещал Израиль за каждого освобожденного заложника

флаг Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 23:45 Фото: pixabay
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по пять миллионов долларов за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Политик отметил, пишет газета Times of Israel, что готов заплатить столько же любому в Газе, кто вернет заложника домой.

"Выбор в ваших руках, но результат будет тем же. Мы вернем всех домой", – говорится в статье, описывающей поездку Нетаньяху в сектор Газа.

Ранее Нетаньяху назвал нападение на израильских болельщиков в Амстердаме (Нидерланды) повторением "Хрустальной ночи" – погромов, произошедших в нацистской Германии в 1938 году.

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