Мир

Турция выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде

, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 10:34
Турция выдала ордер на арест по обвинению в геноциде премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и высокопоставленных чиновников его правительства, сообщает Zakon.kz.

В заявлении стамбульской прокуратуры говорится, что среди 37 подозреваемых также значатся министр обороны Израиля Исраэль Кац, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и командующий армией генерал-лейтенант Эяль Замир.

Турция обвинила официальных лиц в "геноциде и преступлениях против человечности", которые Израиль "систематически совершает" в секторе Газа.

"В свете полученных доказательств установлено, что должностные лица Государства Израиль несут уголовную ответственность за систематические акты "преступлений против человечности" и "геноцида", совершенные в секторе Газа, а также за действия, осуществленные против флота Global Sumud", – приводит турецкое СМИ Anadolu релиз прокуратуры.

В заявлении также упоминается "госпиталь турецко-палестинской дружбы", построенный Турцией в секторе Газа и подвергшийся бомбардировке со стороны Израиля в марте.

Израиль осудил этот ордер, назвав его "пиар-ходом".

Ранее Грета Тунберг рассказала об издевательствах во время задержания в Израиле.

