Казахстанец напал на ребенка на детской площадке: что стало причиной конфликта

В Костанайской области мужчина получил 100 часов общественных работ за избиение несовершеннолетнего на детской площадке. Кроме того, суд запретил ему в течение полугода искать встречи с потерпевшим, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 10 ноября 2026 года в пресс-службе суда, уголовное дело рассмотрел Узункольский районный суд. Мужчину признали виновным в умышленном нанесении побоев заведомо несовершеннолетнему.

Инцидент произошел в сентябре этого года в селе Сатай Узункольского района.

"Находясь на детской площадке, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанес телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки слева несовершеннолетнему Г., чем причинил последнему физическую боль", – говорится в сообщении.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде общественных работ. Сам мужчина полностью признал вину.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый впервые совершил уголовный проступок, чистосердечно раскаялся в содеянном и имеет малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге мужчину приговорили к 100 часам общественных работ.

Помимо этого, суд установил в отношении осужденного особые требования к поведению сроком на шесть месяцев. В частности, ему запрещено против воли потерпевшего разыскивать его, преследовать, посещать, звонить, вести переговоры и вступать в контакт любыми другими способами.

Также с мужчины взыскали компенсацию морального и материального вреда в пользу потерпевшей стороны.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее ночной конфликт закончился дракой и кражей 280 тысяч тенге в Костанае. Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны полицейскими.