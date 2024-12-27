Более 10 тысяч мигрантов погибли в море по пути в Испанию

26 декабря испанская группа по защите прав мигрантов опубликовала отчет. В нем говорится, что в этом году при попытке добраться до Испании по морю погибло более 10 тыс. мигрантов, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, в этом году каждый день погибало 30 мигрантов, пытавшихся добраться до Испании на лодке. Общее количество смертей выросло на 58% по сравнению с прошлым годом.

В 2024 году десятки тыс. мигрантов покинули Западную Африку и направились на Канарские острова – испанский архипелаг, расположенный недалеко от побережья Африки, который все чаще используется в качестве перевалочного пункта на пути в континентальную Европу.

Большинство из 10 457 смертей, зарегистрированных по состоянию на 15 декабря, произошли на этом пересечении, так называемом Атлантическом маршруте, который считается одним из самых опасных в мире.

Среди погибших 1538 детей и 421 женщина. Самыми смертоносными месяцами были апрель и май.

Ранее сообщалось, что сирийским беженцам в Дании предлагают 27 тысяч евро за возвращение домой.