Акула растерзала врача-спортсмена на глазах родных

22 февраля в живописной бухте Ансе-Вата в Новой Каледонии недалеко от Австралии произошла трагедия. 55-летний врач скончался после того, как подвергся нападению акулы во время занятия виндсерфингом, сообщает Zakon.kz.

По данным издания PEOPLE, организация Nouvelle-Calédonie Prévention Requin (Профилактика акул в Новой Каледонии) подтвердила, что жертвой стал мужчина, получивший травмы ног и рук.

Этот инцидент стал вторым смертельным нападением с начала года и первым в непосредственной близости от пляжей Нумеа с 2023 года.

Власти отметили, что за пределами охраняемых зон для купания плавание и водные виды спорта запрещены муниципальным указом в пределах 300 метров от береговой линии Нумеа до 4 марта.

На задней части доски, на которой катался пострадавший, были обнаружены "следы укусов".

Запрошена помощь специалиста по акулам. Это поможет определить, какой именно вид акулы напал на жертву.

Ранее стало известно, что акулы начали заплывать в глубины Антарктического океана: что произошло.