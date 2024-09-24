Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новый вид акул-химер обнаружили у побережья Новой Зеландии

Новый вид акул-химер обнаружили ученые, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 19:38 Фото: niwa.co.nz
Новозеландские ученые во время обследования плато Чатем обнаружили новый вид акул-призраков или акул-химер, обитающий в глубинах Тихого океана у побережья Австралии и Новой Зеландии, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Национального института водных и атмосферных исследований, открытый вид назвали Harriotta avia, или австралазийская узконосая акула-призрак. По словам автора исследования Брит Финуччи, она решила дать акуле видовое имя avia ("бабушка" на латыни) – в честь своей бабушки.

Акулы-призраки, или химеры – родственники акул и скатов. Они входят в группу рыб, чьи скелеты полностью состоят из хрящей. Они живут на глубине до 2,6 км и отличаются пугающей внешностью с большими черными глазами и светлой гладкой кожей без чешуи.

Как уточняется, химеровые рыбы не опасны для человека, так как питаются донными ракообразными.

Ранее сообщалось, что новый вид динозавров обнаружили в Испании.

Читайте также

В Китае напечатали растительный аналог рыбьего мяса
В Китае напечатали растительный аналог рыбьего мяса на 3D-принтере
Ученые выявили происхождение лавы
Геологи обнаружили общий источник лавы для всех точек Земли
Капсулу времени нашли на раскопках галльской деревни
Во Франции студенты-археологи нашли записку 200-летней давности
Елена Беляева
Австралия Новая Зеландия 2024 год Акулы Наука Океаны
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: