Новый вид акул-химер обнаружили у побережья Новой Зеландии

Новозеландские ученые во время обследования плато Чатем обнаружили новый вид акул-призраков или акул-химер, обитающий в глубинах Тихого океана у побережья Австралии и Новой Зеландии, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Национального института водных и атмосферных исследований, открытый вид назвали Harriotta avia, или австралазийская узконосая акула-призрак. По словам автора исследования Брит Финуччи, она решила дать акуле видовое имя avia ("бабушка" на латыни) – в честь своей бабушки.

Акулы-призраки, или химеры – родственники акул и скатов. Они входят в группу рыб, чьи скелеты полностью состоят из хрящей. Они живут на глубине до 2,6 км и отличаются пугающей внешностью с большими черными глазами и светлой гладкой кожей без чешуи.

Как уточняется, химеровые рыбы не опасны для человека, так как питаются донными ракообразными.

Ранее сообщалось, что новый вид динозавров обнаружили в Испании.