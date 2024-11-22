Старшего сына норвежской принцессы обвиняют во втором изнасиловании

Через два дня после того как 27-летнего старшего сына принцессы Норвегии Метте-Марит арестовали, его обвинили во втором изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, прокурор полиции Андреас Крушевски ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей 27-летнего Мариуса Борга Хёйбю еще на две недели, поскольку поступило сообщение об еще одном предполагаемом изнасиловании.

Судья по этому делу вынес решение о заключении под стражу члена королевской семьи Норвегии сроком на одну неделю.

В деталях, предоставленных полицией, говорится, что Борг Хёйби был взят под стражу 4 августа после инцидента в квартире женщины в Осло, с которой он состоял в отношениях. Полиция сообщает, что они обнаружили нож, воткнутый в одну из стен спальни женщины, и его обвинили в нанесении ей телесных повреждений.

В своем заявлении он извинился за события, предшествовавшие его аресту, объяснив это "нахождением в состоянии алкогольного и кокаинового опьянения после ссоры" и "несколькими психическими заболеваниями", от которых он планировал "лечение".

Ранее Борга Хёйбю обвиняли в насилии по отношению к двум бывшим подругам, а также в угрозах жизни мужчины.

Ранее сообщалось, что 27-летний сын принцессы Норвегии Метте-Марит арестован. Мариуса Борг Хёйби обвинили в изнасиловании девушки, которая была без сознания.

