Старшего сына принцессы Норвегии арестовали по делу об изнасиловании

27-летний сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит арестован. Мариуса Борг Хёйби обвинили в изнасиловании девушки, которая была без сознания, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы норвежской полиции, молодого человека задержали в пригороде Осло недалеко от официальной резиденции принца и принцессы.

Примечательно, что ему предъявлено обвинение по инциденту, который произошел еще в начале года. А уже расследованием полиция занялась 6 ноября. Теперь, после обвинения в изнасиловании, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

Также стоит отметить, что Мариус – самый "проблемный" член норвежской королевской семьи. Он часто попадал в скандалы, СМИ писали о его пристрастии к алкоголю и наркотикам, а его девушки жаловались на жестокое обращение.

К примеру, летом 2024 года Мариуса задержали после избиения его подруги.

Ранее сообщалось, что австралийская пенсионерка, обвиняемая в контрабанде метамфетамина в чемодане, предстала перед японским судом почти через два года после ареста. Она утверждает, что невиновна и что ее обманом заставили пронести метамфетамин в чемодане.

