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Бывшего президента Бразилии обвиняют в попытке государственного переворота

Бывшего президента Бразилии обвиняют в попытке государственного переворота, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 05:56 Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару входит в число более 30 человек, обвиняемых в предполагаемой попытке государственного переворота после его поражения на выборах в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, федеральная полиция передала результаты расследования в Верховный суд страны, который должен решить, передавать ли их генеральному прокурору Пауло Гонету для предъявления официальных обвинений.

Бывший президент правого толка опроверг заявления о том, что он пытался остаться на посту после своего незначительного поражения от соперника, президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы – левого политика, победившего с 50,9% голосов.

Г-н Болсонару написал в X, что следователи и судья Верховного суда, курирующий дело, проявили "креативность" и сделали "все, что не предписано законом".

Окончательный отчет полиции проясняет двухлетнее расследование роли Болсонару в движении повстанцев. Полиция раскрыла имена всех 37 человек, обвиняемых в причастности к предполагаемому государственному перевороту.

Среди них десятки бывших и нынешних помощников Болсонару, а также военные генералы.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы правительства и экс-министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта за операцию в секторе Газа.

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