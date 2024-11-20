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Что стало с иранской студенткой, раздевшейся на улице в знак протеста

Что стало с иранской студенткой, раздевшейся на улице в знак протеста, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 15:52 Фото: рixabay
Стала известная дальнейшая судьба студентки Исламского университета Азад в Тегеране, появившейся на улице в одном нижнем белье, сообщает Zakon.kz.

Ранее правозащитная организация Amnesty International заявила, что Аху Дарьяи сняла одежду "в знак протеста против злоупотреблений со стороны сотрудников служб безопасности, требующих обязательного ношения чадры", и призвала к ее "немедленному и безоговорочному освобождению".

После международного осуждения судебные органы Ирана заявили 19 ноября, что студентку вернули домой без предъявления ей каких-либо обвинений, пишет Daily mail.

"Учитывая, что ее отправили в больницу и выяснилось, что она больна, ее передали семье... и против нее не было возбуждено ни одного дела", – заявил представитель судебной власти Асгар Джахангир.

Протест Дарьяи вызвал резкую реакцию со стороны официальных лиц в Иране, где после Исламской революции 1979 года для женщин стало обязательным покрывать шею и голову, а также одеваться скромно. Министр науки Хоссейн Симаи, курирующий университеты, назвал поступок студентки "безнравственным и нетрадиционным", добавив при этом, что ее не исключили из университета.

Представитель университета Амир Махджуб сообщал ранее, что "в полицейском участке выяснили, что она находилась под сильным психологическим давлением и страдает психическим расстройством".

Однако некоторые пользователи социальных сетей предположили, что действия женщины были преднамеренным протестом.

2 ноября иранская студентка разделась до нижнего белья в знак протеста против законов о хиджабе. Ее задержали сотрудники службы безопасности. Дарьяи арестовали, а позже увезли в психиатрическую больницу.

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