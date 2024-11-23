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Трамп предложил кандидатуру миллиардера Скотта Бессента на пост министра финансов

Трамп предложил кандидатуру миллиардера Скотта Бессента на пост министра финансов, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 08:20 Фото: ТАСС
Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру миллиардера Скотта Бессента на пост министра финансов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Скотт Бессент – миллиардер и крупный инвестор, в последнее время он был главным советником Трампа по экономическим вопросам.

Бессент поддерживает большинство экономических инициатив Трампа, в том числе снижение налогов и увеличение пошлин на иностранную продукцию.

Кроме того, он ярый сторонник криптовалюты. При этом его называют умеренным кандидатом: многие спорные идеи Трампа Бессент готов обсуждать с Конгрессом.

Ранее выдвинутый Трампом Мэтт Гетц отозвал свою кандидатуру на пост генпрокурора США-министра юстиции. Его быстро заменила адвокат Трампа.

Это уже третья женщина в будущей команде Трампа. Сначала он назначил главу аппарата Белого дома, затем пресс-секретаря.

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