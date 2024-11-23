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Житель Китая на 30 лет лишился сна после замечания начальника

таблетки, лекарства,, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 13:21 Фото: pixabay
У жителя Китая, 30 лет страдавшего бессонницей и депрессией, развилась болезнь Паркинсона. Мужчина утверждает, что этому предшествовала ситуация, когда его несправедливо отчитал начальник, сообщает Zakon.kz.

Историю пенсионера опубликовали в South China Morning Post.

"70-летний мужчина по фамилии Ван обратился за консультацией в больницу провинции Хэнань с жалобами на постоянную бессонницу. Пенсионер пояснил, что 32 года назад начальник обвинил его в ошибке, которую он не допускал, а затем наказал его", – говорится в публикации.

Мужчина не считал себя виновным и воспринял ситуацию близко к сердцу. С того момента его сон нарушился, а эпизоды депрессии стали постоянными. За многие годы это обернулось болезнью Паркинсона.

Мужчина в очередной раз обратился к медикам с запросом помочь ему наладить состояние. Сейчас он проходит курс иглоукалывания, и, по словам медиков, теперь может спать несколько часов без приема специализированных препаратов.

Болезнь Паркинсона – заболевание головного мозга, которое часто называют слабоумием. Оно затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем.

Сервис для анонимных претензий к начальнику создала одна из компаний в США. К примеру, обиженный на свое руководство сотрудник перечисляет работнику платного сервиса жалобы и претензии, которые хочет озвучить боссу. С полученной информацией работник сервиса подходит к начальнику и высказывает ее от лица подчиненного.

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