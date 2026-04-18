#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
469.52
553.75
6.15
Советы

Когда бессонница становится тревожным сигналом

Невролог назвала бессонницу признаком Паркинсона и Альцгеймера, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 19:38 Фото: freepik
Невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что внезапная бессонница может быть ранним признаком болезни Паркинсона и Альцгеймера, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, при Паркинсоне нарушения сна иногда появляются за несколько лет до основных симптомов – тремора и скованности, а также могут сопровождаться активными движениями во сне, пишет "Лента.ру".

"Внезапная бессонница может указывать на болезнь Паркинсона. Также на начальной стадии этого недуга может развиться так называемое расстройство поведения в фазе быстрого сна – состояние, при котором человек активно двигается, разговаривает или размахивает руками в бессознательном состоянии. Причем проблемы со сном могут появиться за несколько лет до развития типичных двигательных симптомов – тремора, мышечной скованности", – предупредила Демьяновская.

Она отметила, что при болезни Альцгеймера на ранних стадиях часто сбиваются биологические ритмы: человеку становится трудно засыпать, он просыпается ночью и испытывает сонливость днем.

Ранее сообщалось, что снится людям перед смертью, выяснили исследователи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Почему после дневного сна болит голова
Названы тревожные сигналы абьюзивных отношений
Головная боль и слабость: кому особенно тяжело во время магнитных бурь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Определилась первая финалистка турнира WTA в Штутгарте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: