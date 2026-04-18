Когда бессонница становится тревожным сигналом

Невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что внезапная бессонница может быть ранним признаком болезни Паркинсона и Альцгеймера, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, при Паркинсоне нарушения сна иногда появляются за несколько лет до основных симптомов – тремора и скованности, а также могут сопровождаться активными движениями во сне, пишет "Лента.ру".



"Внезапная бессонница может указывать на болезнь Паркинсона. Также на начальной стадии этого недуга может развиться так называемое расстройство поведения в фазе быстрого сна – состояние, при котором человек активно двигается, разговаривает или размахивает руками в бессознательном состоянии. Причем проблемы со сном могут появиться за несколько лет до развития типичных двигательных симптомов – тремора, мышечной скованности", – предупредила Демьяновская.

Она отметила, что при болезни Альцгеймера на ранних стадиях часто сбиваются биологические ритмы: человеку становится трудно засыпать, он просыпается ночью и испытывает сонливость днем.

