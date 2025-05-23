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Происшествия

Жители Талдыкоргана ощутили землетрясение

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 16:15 Фото: Zakon.kz
В Талдыкоргане сегодня, 23 мая 2025 года, произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили местные жители и гости города, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, землетрясение зарегистрировано в 16:01 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ".

"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана, в 12 км к северу от Талдыкоргана. Сведения об ощутимости уточняются".Пресс-служба МЧС РК

В ведомстве также сообщили, что сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Отметим, что в Талдыкоргане проходит суд по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Из-за землетрясения заседание прервали. До этого там выступал известный по делу Куандыка Бишимбаева судмедэксперт Тахир Халимназаров.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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