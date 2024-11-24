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Более 30 человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в Турции

ДТП, Турция, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 12:36 Фото: Х/Hurriyet
В турецком городе Афьонкарахисар междугородний автобус столкнулся с легковым автомобилем и фурой. В результате ДТП пострадали не менее 30 пассажиров, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Hürriyet, автобус следовал в сторону Анкары:

"Столкновение с фурой и легковым автомобилем произошло у деревни Топдере, пострадали 30 пассажиров автобуса".

Всех пассажиров, которым требуется медицинская помощь, госпитализировали в больницы провинции.

Ранее сообщалось, что в Турции началась паника из-за поддельных американских купюр номиналом 50 и 100 долларов. Ассоциация банков страны уже направила предупреждение местным финансовым учреждениям, подчеркнув необходимость принятия мер.

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