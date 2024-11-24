Более 30 человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в Турции

Фото: Х/Hurriyet

В турецком городе Афьонкарахисар междугородний автобус столкнулся с легковым автомобилем и фурой. В результате ДТП пострадали не менее 30 пассажиров, сообщает Zakon.kz.

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