Посетитель ночного клуба в Германии откусил диджею ухо от большой любви

В Германии посетитель дискотеки обнял диджея и откусил ему часть уха. На суде оказалось, что такие действия мужчина совершал и ранее, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, инцидент случился еще в феврале 2023 года в одном из клубов Геттингена в Нижней Саксонии.

"В тот вечер 34-летний Дэвид Б. выпил аокголь и принял запрещенные вещества, а затем попросил 46-летнего диджея Мартина Б. угостить его пивом. В качестве благодарности Дэвид обнял Мартина, а затем убежал", – пишет издание.

Пострадавший понял, что произошло лишь когда увидел кровь на своей руке. Затем он увидел часть ушной раковины, которая валялась на полу.

В больнице врач наложил швы на откушенную треть уха, но поврежденный участок не прижился из-за развившейся гангрены. Пострадавший так и не смог принять свой новый облик, но все же решил не обращаться за помощью к пластическим хирургам. На суде Мартин признался, что предпочитает не смотреть в зеркало.

"Через несколько недель после преступления диджей случайно встретил Дэвида, который сказал, что "сделал это по любви". Мужчину, до этого уже девять раз попадавшего на скамью подсудимых, обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений".

Ранее он уже кусал другого человека, но присяжные оставили подсудимого на свободе и назначили рецидивисту два года условно. Также он должен выплатить своей жертве компенсацию за боль и страдания в размере 12 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что бывший школьник из Австралии получил 1,2 млн долларов за то, что его избили одноклассники.