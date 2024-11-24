Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Посетитель ночного клуба в Германии откусил диджею ухо от большой любви

диджей, ночной клуб, дискотека, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 12:50 Фото: freepik
В Германии посетитель дискотеки обнял диджея и откусил ему часть уха. На суде оказалось, что такие действия мужчина совершал и ранее, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, инцидент случился еще в феврале 2023 года в одном из клубов Геттингена в Нижней Саксонии.

"В тот вечер 34-летний Дэвид Б. выпил аокголь и принял запрещенные вещества, а затем попросил 46-летнего диджея Мартина Б. угостить его пивом. В качестве благодарности Дэвид обнял Мартина, а затем убежал", – пишет издание.

Пострадавший понял, что произошло лишь когда увидел кровь на своей руке. Затем он увидел часть ушной раковины, которая валялась на полу.

В больнице врач наложил швы на откушенную треть уха, но поврежденный участок не прижился из-за развившейся гангрены. Пострадавший так и не смог принять свой новый облик, но все же решил не обращаться за помощью к пластическим хирургам. На суде Мартин признался, что предпочитает не смотреть в зеркало.

"Через несколько недель после преступления диджей случайно встретил Дэвида, который сказал, что "сделал это по любви". Мужчину, до этого уже девять раз попадавшего на скамью подсудимых, обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений".

Ранее он уже кусал другого человека, но присяжные оставили подсудимого на свободе и назначили рецидивисту два года условно. Также он должен выплатить своей жертве компенсацию за боль и страдания в размере 12 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что бывший школьник из Австралии получил 1,2 млн долларов за то, что его избили одноклассники.

Читайте также

ДТП, Турция
Более 30 человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в Турции
крушение самолета
Два человека погибли при крушении патрульного самолета в Колорадо
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
В Румынии начались президентские выборы
Андрей Дюсупов
Германия 2024 год Наркотики Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
космос, галактики, туманности, астрономия
Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: