В Сингапуре электрик откусил ухо "стукачу"

В Сингапуре пьяный электрик откусил коллеге часть мочки уха, передает Zakon.kz.

Издание AsiaOne пишет, что инцидент произошел 4 июля 2025 года. 21-летний Сентилкумар Вишнусакти, выпив три банки пива, вернулся в общежитие и обвинил 31-летнего Несамани Хариарна в доносительстве. Завязалась ссора, которая переросла в драку. Во время потасовки Сентилкумар укусил коллегу за ухо.

Соседи разняли мужчин и вызвали полицию. Вишнусакти обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда.

Суд приговорил его к шести месяцам тюрьмы.

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