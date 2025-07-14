В Сингапуре электрик откусил ухо "стукачу"
Фото: freepik
В Сингапуре пьяный электрик откусил коллеге часть мочки уха, передает Zakon.kz.
Издание AsiaOne пишет, что инцидент произошел 4 июля 2025 года. 21-летний Сентилкумар Вишнусакти, выпив три банки пива, вернулся в общежитие и обвинил 31-летнего Несамани Хариарна в доносительстве. Завязалась ссора, которая переросла в драку. Во время потасовки Сентилкумар укусил коллегу за ухо.
Соседи разняли мужчин и вызвали полицию. Вишнусакти обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда.
Суд приговорил его к шести месяцам тюрьмы.
Ранее мы сообщали, что мужчину чудом спасли во время отдыха на окраине Уральска.
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