#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.93
609.07
6.68
Мир

В Сингапуре электрик откусил ухо "стукачу"

откушенное ухо, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 19:02 Фото: freepik
В Сингапуре пьяный электрик откусил коллеге часть мочки уха, передает Zakon.kz.

Издание AsiaOne пишет, что инцидент произошел 4 июля 2025 года. 21-летний Сентилкумар Вишнусакти, выпив три банки пива, вернулся в общежитие и обвинил 31-летнего Несамани Хариарна в доносительстве. Завязалась ссора, которая переросла в драку. Во время потасовки Сентилкумар укусил коллегу за ухо.

Соседи разняли мужчин и вызвали полицию. Вишнусакти обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда.

Суд приговорил его к шести месяцам тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что мужчину чудом спасли во время отдыха на окраине Уральска.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Примерка купальника может обернуться инфекцией
Мир
19:19, Сегодня
Примерка купальника может обернуться инфекцией
Обтянутая человеческой кожей игрушка на заправке шокировала жителей Калифорнии
Мир
18:50, Сегодня
Обтянутая человеческой кожей игрушка на заправке шокировала жителей Калифорнии
Пожар в доме престарелых привел к гибели девяти американцев
Мир
18:10, Сегодня
Пожар в доме престарелых привел к гибели девяти американцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: